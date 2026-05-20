Alaplı OSB\'de ilk Genel kurul heyecanı

20.05.2026 20:03  Güncelleme: 20:05
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nin geleceğini şekillendirecek ilk genel kurul seçimi gerçekleştirildi. 28 firmanın oy kullandığı seçimde 9 asil ve 9 yedek üye belirlendi.

Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nde görev alacak 15 üyeden 9'u, Alaplı Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda seçildi.

Selçuk Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Alaplı OSB'de faaliyet gösteren 28 firmanın temsilcisi oy kullandı.

Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimde 9 asil ve 9 yedek üye belirlendi. Dokuzuncu sırada iki adayın aynı oyu alması nedeniyle kura çekimine gidildi. Yapılan kura sonucu Haluk Atlay, asil listede yer almaya hak kazandı.

Seçim sonucunda asil üyeliklere;Sezer Bakır,Yaşar Eroğlu,İrfan Özdemir,Metin Gül,Ayhan Akman,İsmail Sevimli,Erdinç Saraç,Beytullah Başaran ve Haluk Atlay seçildi.

Selçuk Oktay ise, Zonguldak Valiliği tarafından belirlenecek 6 üyeyle birlikte toplam 15 kişilik müteşebbis heyetinin, kendi arasından Yönetim Kurulu'nda görev yapacak 3 üyeyi belirleyeceğini söyledi. Valilik tarafından atanacak 2 üyeyle birlikte yönetim kurulunun toplam 5 kişiden oluşacağı ifade edildi.

Kaymakam Selçuk Köksal, seçimin Alaplı iş dünyası ve ilçe ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

