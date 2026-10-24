Aliağa'da pamuk hasat sezonu başladı, Kaymakam Güney üreticilerle buluştu - Son Dakika
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Aliağa'da pamuk hasat sezonu başladı, Kaymakam Güney üreticilerle buluştu

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Aliağa\'da pamuk hasat sezonu başladı, Kaymakam Güney üreticilerle buluştu
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İzmir'in Aliağa ilçesinde pamuk hasat sezonu başladı. Kaymakam Zekeriya Güney, Helvacı Mahallesi'ndeki tarlalarda hasat çalışmalarını inceledi, üreticilerle görüştü ve makineli toplamanın çiftçilere kolaylık sağladığını belirtti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde pamuk hasadı başlarken, Kaymakam Zekeriya Güney Helvacı Mahallesi'ndeki hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünlerinden pamukta hasat sezonu başladı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, sezonun başlaması dolayısıyla Helvacı Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarını ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi ve üreticilerle bir araya geldi.

Kaymakam Zekeriya Güney'e ziyareti sırasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Selim Aksakal, Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit ve Aliağa Belediyesi Helvacı Mahallesi sorumlusu Serhat Aras eşlik etti. Makineli pamuk hasadını takip eden Güney, hasadın pamuk üretimindeki en zorlu aşamalardan biri olduğunu belirterek, makineli toplamanın çiftçilere önemli kolaylıklar sağladığını ifade etti.

Tarlada üreticilerle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinleyen Güney ve beraberindeki heyet, yeni hasat sezonunun çiftçiler için bereketli, bol kazançlı ve hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Zekeriya GüneyEkonomiAliağaGüncelİzmirÇevreSon Dakika

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