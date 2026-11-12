ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencileri Milli Ağaçlandırma Günü'nde onlarca fidan dikti - Son Dakika
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ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencileri Milli Ağaçlandırma Günü'nde onlarca fidan dikti

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ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencileri Milli Ağaçlandırma Günü\'nde onlarca fidan dikti
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ALKÜ Uygulama Anaokulu, Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri ve ALKÜ Orman Topluluğu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlikte öğretmen adayları, Orman Okulu Projesi kapsamında doğa temelli eğitimi sahada deneyimledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Uygulama Anaokulu ile Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri ve ALKÜ Orman Topluluğu, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında onlarca fidanı toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Alanya Alaaaddin Keykubat Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve anaokulu öğrencileri onlarca fidanı toprakla buluşturuldu. ALKÜ Uygulama Anaokulu, "Orman Okulu Projesi" çerçevesinde doğa temelli eğitim çalışmalarını sahaya taşıdı.

Müdür Doç. Dr. Fatih Şeker öğrencilerle birlikte katıldığı etkinlik hakkında, "Doğayla doğrudan etkileşimi eğitim modelinin merkezine alan ALKÜ Uygulama Anaokulu, "Orman Okulu Projesi" ile öğrenme sürecini sınıf duvarlarının dışına çıkardı. Doğayı yalnızca bir etkinlik alanı değil, eğitimin temel bir unsuru olarak konumlandıran projeyle minik öğrencilerimizin gözlem, merak ve keşif yoluyla çevre bilinci kazanması hedeflendi" diye konuştu.

Öğretmen adaylarına saha deneyimi

Erken çocukluk eğitiminde ekoloji temelli öğrenmeyi öğretmen yetiştirme süreciyle bütünleştiren etkinlik, üniversite öğrencilerine de uygulama imkanı sundu. Etkinliğe katılan Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri, çocuklarla birlikte fidan dikerek doğa temelli eğitim yaklaşımlarını sahada deneyimleme fırsatı yakaladı. Farklı yaş gruplarından katılımcıları ortak bir çevre duyarlılığında buluşturan program, fidan dikiminin ardından sona erdi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Şeker ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA
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