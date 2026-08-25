Alper Öz'den Zorlu Yüzme Başarısı - Son Dakika
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Alper Öz'den Zorlu Yüzme Başarısı

Alper Öz\'den Zorlu Yüzme Başarısı
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Elazığ'dan Malatya'ya 3.300 metre yüzerek ulaşan Alper Öz, 4 saat süren zorlu bir parkur tamamladı.

Elazığ'dan Malatya'ya uzanan zorlu parkurda kulaç atan Alper Öz, Karakaya Baraj Gölü'nde yaklaşık 3 bin 300 metre yüzerek dikkat çeken bir başarıya imza attı. Öz, 4 saat süren yüzüşün ardından Malatya'ya ulaştı.

Elazığ ile Malatya arasında önemli bir yüzme başarısına imza atan Alper Öz (40), Karakaya Baraj Gölü üzerinde yaklaşık 3 bin 300 metrelik parkuru yüzerek tamamladı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu yüzüş boyunca büyük bir dayanıklılık gösteren Öz, Elazığ'ın Baskil ilçesi Pınarlı köyünden suya girerek Malatya'nın Kale ilçesine ulaştı. Öz'ün palet kullanmayan gerçekleştirdiği yüzüş, bölgedeki açık su sporları açısından dikkat çeken bir başarı olarak değerlendirildi.

Alper Öz, "Elazığ'dan Malatya'ya geçme planımı bugün uyguluyorum. Bana tekne ile eşlik edecekler. Uzun zamandır hazırlanıyordum. Su gayet güzel. Tekneye dokunmadan, paket kullanmadan direk yüzerek Elazığ'dan Malatya'ya geçeceğim. Karşı taraf Kale ilçesi" dedi.

Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alper Öz'den Zorlu Yüzme Başarısı - Son Dakika

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