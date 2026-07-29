Alternatif yol için dağlık arazide patlatma yapıldı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Alternatif yol için dağlık arazide patlatma yapıldı: O anlar kamerada

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Elazığ’ın Keban ilçesinde alternatif yol projesinde kayalık alanlar kontrollü patlatmalarla temizleniyor, o anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde alternatif yol projesinde kayalık alanlar kontrollü patlatmalarla temizleniyor, o anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde uzun süredir yapımı gündemde olan Zırkı alternatif grup yolunun inşa çalışmaları kapsamında, dağlık arazide bulunan sarp kaya kütleleri yürütülen kontrollü patlatma faaliyetleriyle bertaraf ediliyor. Daha önce ham hat aşamasında kalan Zırkı alternatif yol güzergahında, coğrafi şartlar ve sarp topoğrafya nedeniyle iş makinelerinin doğrudan müdahale edemediği noktalar teknik ekiplerce patlatılarak ulaşıma uygun hale getiriliyor. Elazığ Valiliği'nin koordinasyonunda ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kontrolünde sürdürülen çalışmalarda, kaya kütlelerine delgiler açılarak yerleştirilen patlayıcılar gecikmeli kapsüller aracılığıyla sırayla ateşleniyor.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan'ın da takip ettiği yol genişletme ve altyapı çalışmalarında, patlatma safhasının ardından zemin düzleme ve hafriyat kaldırma işlemleri yürütülüyor. Zırkı alternatif yol projesinin tamamlanması ve ardından asfaltlama çalışmalarının yapılmasıyla birlikte, bölgedeki köy ve mezraların ilçe merkeziyle olan ulaşım süresinin kısalması ve alternatif bir güzergahın ulaşıma açılması hedeflendiği bildirildi.

Öte yandan, arazideki patlatma anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığ, Keban, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alternatif yol için dağlık arazide patlatma yapıldı: O anlar kamerada - Son Dakika

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