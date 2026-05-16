Amasya\'da Nehir Taşması Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

Amasya'da Yeşilırmak Nehri son günlerde gerçekleşen yağışların etkisiyle taştı. 8 köy, 1 belde ve 1 mahalledeki 4 bin500 dekardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı. Taşan nehir sularını üzüntüyle izleyen çiftçiler, umutlarla ektikleri ürünlerinin hasadını yapamadan sezonu kapattı.

Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice mahallesi ve Ziyaret beldelerinde 4 bin500 dekardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı. Sebze üssü köylerdeki seralar sulama gömüldü.

Traktör ve römorku sular altında

Aksalur köyünde sularla kaplı serasının yanındaki traktör ve römorku sular altında kalan çiftçi Mesut Kaya, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"Köyümüzdeki 500 dönüm arazi sular altında kaldı"

Köylerindeki arazinin 4'te 3'ünün taşan suların altında kaldığını belirten Aksalur köyü muhtarı Ahmet Şilli, "Köyümüzde en son taşkın 1999 yılında yaşanmıştı. Köyümüzdeki 500 dönüm arazi sular altında kaldı. Perişanız. Vatandaşımızda moral kalmadı. Domatesler çiçek açmıştı. Gübreler, işçi maliyetleri, fide borçları, krediler hepsi üstümüze bindi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

"Hasadımız başlamadan sezonu kapatmış olduk"

Salatalık hasadına başlamanın sevincini yaşarken taşkın felaketiyle karşılaştıklarını anlatan Nazım Melez, "Günlerdir taşkın nöbeti tutuyorduk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Seralarda 2 metreden fazla su var. Salatalık hasadına başlamıştık. Domates içinde gün sayıyorduk. Hasadımız başlamadan sezonu kapatmış olduk" diye konuştu.

Üretim merkezi köylerde incelemede bulunarak çiftçilerin üzüntüsünü paylaşan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, "Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Hasar tespitleri de yapılıyor. İnşallah hep beraber bu zararın altından kalkacağız" şeklinde konuştu. - AMASYA