Amasya\'da Taşkın Riski Azaldı

Amasya'da bir hafta önce taşkınların yaşandığı Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi düşerken, kentteki taşkın riski de azaldı. Yetkililer ve vatandaşlar rahat nefes aldı.

Geçtiğimiz günlerde debinin yükselmesiyle taşkınlara neden olan Yeşilırmak Nehri'nde saniyede geçen su miktarının 250 metreküpten 160 metreküpe gerilediği bildirildi. Yağışların azalmasıyla birlikte Amasya'da şimdilik tehlikenin büyük ölçüde ortadan kalktığı değerlendiriliyor.

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması sonrası Amasya'da da alarm durumuna geçilmiş, kent genelinde köprü çevreleri ve kritik noktalarda önlemler artırılmıştı. Nehir yatağında daha önce yapılan sazlık temizliği çalışmalarının da taşkın riskini azaltmada etkili olduğu belirtildi.

Bir hafta önce köylerde taşkınlara yol açan nehirdeki gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen vatandaşlardan Cevat Aslantaş, "Amasya şehir merkezinde alınan tedbirler felaketi önledi. İnşallah bundan sonra da olumsuz şeylerle karşılaşmayız. Amasya'da şu an herhangi bir sıkıntıya rastlanmamakta" dedi.

Ziyaret beldesinde yaşayan Halil Dağlı ise "Irmağın seviyesi düştü. Bazı araziler battı ama buna da şükür. Eğer yağışlar çok olmazsa felaketi atlattık diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA