Andırın\'da sonbahar yağmurları toprağı nemlendirdi, çiftçiler buğday ekti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sonbahar yağmurlarının ardından tarlalarda hareketlilik başladı. Toprağın suya kavuşmasıyla birlikte çiftçiler buğday ekimi için mesaiye başladı.

Andırın genelinde kurak geçen yaz döneminin ardından mevsim normallerine uygun olarak düşen yağışlar, toprakta istenen nem oranını sağladı. Buğday üreticileri, en ideal ekim zamanının gelmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren traktörleriyle tarlaların yolunu tuttu.

Hazırlıkları tamamlanan tarlalar sürülerek buğday tohumları toprakla buluşturulurken, üreticiler yağışların zamanında gelmesi sayesinde bu yıl ürün kalitesinin ve rekoltenin yüksek olmasını umut ediyor.