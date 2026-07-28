Andırın'da Yaz Çiçekleri Renkleniyor - Son Dakika
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Andırın'da Yaz Çiçekleri Renkleniyor

Andırın\'da Yaz Çiçekleri Renkleniyor
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yazın açan yabani çiçekler doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yüksek rakımlı dağlar, yaz mevsimiyle birlikte açan yabani çiçeklerle renklenirken, ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Andırın ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yörede "mantıvar" olarak bilinen sarı çiçekler, geniş alanları kaplayarak dikkat çekiyor. Çam kozalakları ile mor ve pembe tonlarındaki yabani çiçeklerin bir arada oluşturduğu görüntüler, bölgeyi ziyaret edenlerin beğenisini kazanıyor. Kayalık yamaçlar ve yaylalarda açan farklı yabani çiçek türleri de Andırın'ın zengin bitki örtüsünü gözler önüne seriyor.

Yaz aylarında çiçeklerin en yoğun dönemini yaşadığı bölgede, özellikle doğa fotoğrafçıları ve doğa tutkunları bu manzarayı kayıt altına almak için yaylalara çıkıyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Andırın, Yabani, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Andırın'da Yaz Çiçekleri Renkleniyor - Son Dakika

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