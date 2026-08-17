Anız Yangınlarına Dikkat! - Son Dakika
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Anız Yangınlarına Dikkat!

Anız Yangınlarına Dikkat!
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Yüreğir Ziraat Odası, mısır hasadı öncesi çiftçilere anız yakmamaları için uyarıda bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday hasadının ardından yaklaşan mısır hasadı öncesinde üreticilere anız yakmamaları çağrısında bulundu. Anız yangınlarının geçmiş yıllara kıyasla azalmasının sevindirici olduğunu belirten Doğan, "Birkaç saatlik kolaylık uğruna yıllarca emek verdiğimiz toprağımızı, çevremizi ve geleceğimizi ateşe atmayalım" dedi.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da buğday hasadının tamamlanmasının ardından gözler mısır hasadına çevrildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sonrası tarlada kalan sap ve bitki artıklarının yakılmaması konusunda çiftçilere önemli uyarılarda bulundu.

Yıllardır anız yangınlarına karşı üreticileri bilinçlendirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Doğan, "Üreticilerimizin bilinçlenmesiyle birlikte anız yangınlarının geçmiş yıllara göre önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Hedefimiz anız yangınlarını azaltmak değil, Çukurova'dan tamamen kaldırmaktır" şeklinde konuştu.

"Toprak çiftçinin en büyük sermayesidir"

Anız yakmanın tarlayı kısa sürede yeni ekime hazırlayan kolay ve ekonomik bir yöntem gibi görülebildiğini, ancak gerçekte çiftçiye uzun vadede daha büyük maliyetler çıkardığını belirten Doğan, "Toprak sadece üzerinde ürün yetiştirdiğimiz bir alan değildir; çiftçinin en büyük sermayesidir. Anızı ateşe verdiğimiz zaman yalnızca kuru sapı yakmıyoruz. Topraktaki organik maddeye, faydalı mikroorganizmalara ve canlı yaşama da zarar veriyoruz. Toprağın yapısı bozuluyor, su tutma kapasitesi azalıyor ve verimlilik olumsuz etkileniyor. Çiftçimiz bugün mazottan ya da işçilikten tasarruf ettiğini düşünürken yarın daha fazla gübreye ve daha fazla girdiye ihtiyaç duyabiliyor. Bu nedenle anız yakmak tasarruf değil, gelecekteki üretimimizden kayıptır" ifadelerini kullandı.

"Tarlayı daha hızlı hazırlamak için insanların canını riske atmamalıyız"

Anız yangınlarının etkisinin yalnızca yakılan tarla ile sınırlı kalmadığına dikkat çeken Doğan, "Özellikle yaz aylarında kuru bitki örtüsü ve rüzgarın etkisiyle ateş kısa sürede kontrolden çıkabilir. Ateş komşumuzun henüz hasat edilmemiş ürününe, bahçelere, yerleşim alanlarına veya yol kenarındaki alanlara sıçrayabilir. Anız dumanı yollarımızda görüş mesafesini azaltarak trafik güvenliğini tehlikeye atıyor, havamızı kirletiyor ve özellikle çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor. Birkaç dönüm tarlayı daha hızlı hazırlamak için insanların canını ve malını riske atmamalıyız" dedi.

Çukurova'nın dünyanın sayılı verimli tarım ovalarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, "Gelecek nesillere üretilebilir ve sağlıklı topraklar bırakmak herkesin ortak sorumluluğudur. Geçmiş yıllarda anız yangınları nedeniyle gökyüzünün dumanla kaplandığı, küllerin şehrimizin üzerine yağdığı günleri yaşadık. Bugün üreticilerimizin artan duyarlılığı sayesinde çok daha iyi bir noktadayız. Bu başarı çiftçimizin başarısıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mısır, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Anız Yangınlarına Dikkat! - Son Dakika

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