Ankara'da gümüş balığı sezonu, flamingolarla birlikte başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da gümüş balığı sezonu, flamingolarla birlikte başladı

Ankara\'da gümüş balığı sezonu, flamingolarla birlikte başladı
05.05.2026 11:30  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Evren ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde gümüş balığı av sezonu açıldı.

Ankara'nın Evren ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde gümüş balığı av sezonu açıldı. Yaklaşık 45 gün süren av döneminde balıkçılık yapılırken, bölgeyle özdeşleşen flamingolar da gölde yerini almaya başladı.

Ankara'nın Evren ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde avlanan ve halk arasında 'kum balığı' olarak bilinen gümüş balığında av sezonu başladı. Yaklaşık 45 gün süren av döneminde avlanılan balıkların büyük kısmının yurt dışına ihraç edildiği belirtiliyor. Öte yandan, yılın 12 ayı bölgede görülen ve gölle özdeşleşen flamingolar gibi çok sayıda su kuşu, baraj gölünü sadece balıkçılık değil doğa turizmi açısından da cazibe merkezi haline getiriyor.

"Çok lezzetli yağlı bir balıktır, besin değeri yüksektir"

Gümüş balığının halk arasında 'kum balığı' olarak da bilindiğini ifade eden Evren İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Alpay Alpaslan, "Bu balığımız gümüş balığı (Atherina), halk arasında kum balığı olarak da biliniyor. Şeffaf bir balıktır, lezzetli ve yağlı bir balıktır. Genelde yurt dışına ihraç oluyor, yurt içinde fazla tüketilmiyor. Bu yıl hava şartları soğuk geçti ve su seviyemiz de çok düşüktü. Bu yüzden bu yıl, sezon biraz daha geç başladı. Avlanma sezonu nisan, mayıs ile eylül, ekim aylarında oluyor. Bu aylar dışında diğer aylarda balık derinlere çekiliyor. Geçen yıl 300 ton işlemiştik ama şu an yaklaşık 30 tonlardayız. Bu balığı sadece Ankara değil, Türkiye'nin her yerine tavsiye edebilirim. Çok lezzetli yağlı bir balıktır, besin değeri yüksektir" dedi.

"Flamingolar artık gölümüzle özdeşleşti"

Hirfanlı Baraj Gölü'nün başta flamingolar olmak üzere yaklaşık 20 farklı su kuşuna ev sahipliği yaptığını belirten Alpay Aslan, "Flamingolar artık gölümüzle özdeşleşti. Yılın 12 ayı, yaz, kış her zaman buradalar. Flamingolar dışında pelikanlar, karabataklar, martılar var. Burada yaklaşık 20 çeşit su kuşu var. Buraya fotoğraf çekmek için birçok kişi geliyor. Herkesi flamingolarımızı, sahilimizi, barajımızı görmeye davet ediyorum. Yazın gelip suya girenler bile var, su o kadar temizdir. İnsanımız cana yakındır, misafirperverdir. Mesir alanımız, piknik alanımız, her şeyimiz mevcuttur. Herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Bu sezon balık az oldu ama geçen sene tekne başına 25-30 ton balık tutuyorduk"

35 yıldır balıkçılık yaptığını aktaran İsmail Gümüştepe, "Gümüş balığı çok güzel bir balıktır ve genelde yurt dışına ihraç ediliyor. Bu sezon balık az oldu ama geçen sene tekne başına 25-30 ton balık tutuyorduk. Çok lezzetli bir balıktır. Bu balığı patates kızartır gibi kızartıp yiyebilirsiniz. Gümüş balığını herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Hirfanlı Baraj Gölü'nden çıkan balığın asla kokusu olmaz"

Gümüş balığı avcılığı sezonda 45 gün süreyle yapıldığını vurgulayan Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, "Evren ilçesi, adeta İç Anadolu'nun denizine sahip bir bölgede bulunuyor. Bu bölgede tatlı su balıkçılığı yapılıyor. Gümüş balığı avcılığı sezonda 45 gün süreyle yapılıyor. Hirfanlı Baraj Gölü'nden çıkan balığın asla kokusu olmaz. Yeni yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'yla Ankara'dan çıktığınız zaman bir saat içerisinde Evren ilçesinde oluyorsunuz. Tüm hemşehrilerimizi, Evren ilçesine davet ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ankara'da gümüş balığı sezonu, flamingolarla birlikte başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:43:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da gümüş balığı sezonu, flamingolarla birlikte başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.