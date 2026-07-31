Ankara’da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Uzatıldı - Son Dakika
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Ankara’da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Uzatıldı

Ankara’da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Uzatıldı
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Ankara Valiliği, orman yangını riskine karşı önlemleri 15 Ekim’e kadar uzattı. Giriş yasakları sürüyor.

Ankara Valiliği, Türkiye'de yaşanan orman yangınları sebebiyle bu durumun Ankara'da da yaşanmaması için birtakım önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Valilik, önceden alınmış söz konusu tedbirlerin 15 Ekim tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği, Akdeniz ve Ege'de devam eden orman yangınları vesilesiyle bir açıklama yayımladı. Valilik, yaşanan olumsuz iklim şartları ile aşırı sıcaklıkların dünya genelinde ve Türkiye'de orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardığını ifade etti. Bundan dolayı Ankara genelinde meydana gelen yangınların büyük bir çoğunluğunun ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ, bahçe temizliği ile açık alanda yakılan ateşlerden kaynaklandığını da ayrıca belirtti. Valilik bu kapsamda birtakım tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Valilik, önceden alınmış tedbirlerin 15 Ekim tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Ormanlık alanlara giriş yasakları 15 Ekim tarihine kadar uzatıldı

Valilik, devam eden tedbirlerin 15 Ekim tarihine kadar uzatıldığını belirterek, "Aynı anda birden fazla noktada çıkabilecek yangınların kontrol altına alınmasındaki zorluklar ile riskler göz önüne alınarak; 22 Mayıs tarihli Valilik Genelgemiz ile 30 Eylül tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihi 15 Ekim tarihine kadar uzatılmış olup, bu kapsamda aşağıdaki ilave tedbirlerin ara vermeksizin uygulanmasına karar verilmiştir. İlimiz sınırları genelinde (ziraat arazileri, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil) her ne sebeple olursa olsun orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılması ve ateş almaya sebep olabilecek tüm faaliyetler yasaklanmıştır. Yangın açısından risk taşıyan tüm kırsal alanlar ve orman bitişikleri; kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlarca kesintisiz ve sürekli gözlem altında tutulacaktır. Muhtarlıklar, kendi sorumluluk alanlarında maksadı ne olursa olsun ateş yakan şahısların takip ve kontrolünü bizzat yapacak, tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirecektir. Kolluk güçlerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları süreçte tam bir seferberlik ve teyakkuz anlayışıyla hareket edecek, denetimler aralıksız sürdürülecektir. Alınan yasak ve tedbirlere uymayan şahıslar hakkında derhal gerekli adli ve idari işlemler başlatılacak; meydana gelebilecek zararlar ile idari masraflar sorumlulardan tahsil edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Tedbirlerin bizzat kontrol edilmesi istendi

Valilik, tedbirlerin bizzat yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tedbirlere ilave olarak olası orman yangınlarının önlenebilmesi adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluk alanları ile ilgili özel sektör ve sanayi kuruluşları gibi özellikli alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, tedbirlerin bizzat Kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, muhtarlar ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ankara’da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Uzatıldı - Son Dakika

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