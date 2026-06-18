Ankara'da sağanak etkili oldu, sokaklar göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da sağanak etkili oldu, sokaklar göle döndü

18.06.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, rögar kapakları patladı ve bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla suya karşı mücadele ederken, belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi üzerinde yoğun sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Yağmur etkisiyle rögar kapakları patlarken, çevrede bulunan bazı dükkanları su bastı. Esnaf kendi çabası ile suyu engellemeye çalıştı. İhbar üzerine belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yenimahalle, Acil Durum, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ankara'da sağanak etkili oldu, sokaklar göle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
“Halka“nın Samara’sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti "Halka"nın Samara'sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti
Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM’yi duvardan söküp kaçtılar Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM'yi duvardan söküp kaçtılar
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Moskova’dan Hakan Fidan’a büyük onur Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

20:27
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur
Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
20:15
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler
Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
19:37
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı
19:03
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi Doktorlar Japon böceği çıkardı
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 20:41:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara'da sağanak etkili oldu, sokaklar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.