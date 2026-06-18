Ankara'da sağanak etkili oldu, sokaklar göle döndü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi üzerinde yoğun sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Yağmur etkisiyle rögar kapakları patlarken, çevrede bulunan bazı dükkanları su bastı. Esnaf kendi çabası ile suyu engellemeye çalıştı. İhbar üzerine belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. - ANKARA