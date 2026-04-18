Ankara'da Kapadokya'yı andıran doğa harikası: Abacı Peribacaları
Ankara'da Kapadokya'yı andıran doğa harikası: Abacı Peribacaları

18.04.2026 10:02  Güncelleme: 10:07
Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları, Kapadokya'yı andıran doğal oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bahar aylarında artan ziyaretçi sayısı, bölgenin tanıtımıyla birlikte daha da yükselmesi bekleniyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Abacı Peribacaları, doğal oluşumlarıyla ve Kapadokya'yı andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Kızılcahamam ilçesine bağlı Abacı Mahallesi sınırlarında yer alan Abacı Peribacaları, rüzgar ve su erozyonunun binlerce yıl süren etkisiyle oluştuğu biliniyor. Bölge, kendine özgü jeolojik yapısıyla görenleri hayran bırakırken, özellikle bahar aylarında artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor.

Kapadokya'daki peribacalarına benzerliğiyle öne çıkan Abacı Peribacaları, henüz çok fazla bilinmese de son yıllarda doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin eşsiz manzarasında fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında farklı renk tonlarına bürünen Abacı Peribacaları, görsel şölen sunuyor. Kızılcahamam Belediyesi yetkilileri, bölgenin turizme kazandırılması adına çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Abacı Peribacaları'nın Ankara'nın önemli doğal değerlerinden biri olacağını ifade ediyor. Bölgenin tanıtımının artmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının da her geçen gün yükselmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Kapadokya, Ankara, Kültür, Çevre, Doğa, Son Dakika

Advertisement
