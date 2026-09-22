Antakya Arpahan\'da otluk ve ağaçlık yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı

Antakya Arpahan'da otluk ve ağaçlık yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş bir alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Arpahan Mahallesi'nde ağaçlık ve otluk alanda yangın meydana gelmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevredeki alanlara yayılması önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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