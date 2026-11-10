Antakya Belediyesi temizlik işlerini kamera sistemiyle anlık takip ediyor

Antakya Belediyesi temizlik işlerini kamera sistemiyle anlık takip ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki temizlik çalışmalarını yeni nesil kamera sistemiyle anlık takip ediyor. Sistemle ihtiyaç duyulan bölgeler tespit edilip çalışmalar planlanıyor, ekipler takip ve müdahaleyi daha etkin yürütmeyi hedefliyor.
Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki temizlik çalışmalarını yeni nesil kamera sistemiyle anlık olarak takip ediyor.
Uygulama kapsamında temizlik hizmetleri kamera sistemi üzerinden izlenirken, ihtiyaç duyulan bölgeler yerinde tespit edilerek çalışmaların planlanması sağlanıyor.
Belediye ekipleri, uygulamayla temizlik hizmetlerinin takibini ve müdahale süreçlerini daha etkin yürütmeyi hedefliyor.
Kaynak: İHA
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