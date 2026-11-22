Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört mevsim rengarenk bir görünüme sahip olması amacıyla kışlık çiçek üretimini sürdürüyor. Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 4 milyon mevsimlik çiçek kent genelindeki kavşak, refüj, park ve yeşil alanlarla buluşturulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Antalya'nın yeşil alanlarını kış aylarında da rengarenk çiçeklerle donatmak amacıyla üretim çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde kışlık peyzaj düzenlemelerinde kullanılmak üzere 4 milyon mevsimlik çiçek yetiştirildi. Tesiste özenle yetiştirilen çiçekler, dikim programı doğrultusunda etaplar halinde kentin farklı noktalarına ulaştırılacak.

Hurma'da 7 farklı çeşit çiçek yetiştirildi

Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde süs lahanası, bodur aslanağzı, boylu aslanağzı, bellis (çayır papatyası), alisyum, iri çiçekli petunya ve iri çiçekli menekşe olmak üzere 7 farklı çeşit kışlık mevsimlik çiçek üretildi. Farklı renk ve özelliklere sahip çiçekler, kış mevsiminde Antalya'nın cadde, bulvar ve yeşil alanlarına renk katacak.

4 milyon çiçek Antalya'yı süsleyecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen 4 milyon kışlık çiçek, belirlenen peyzaj programı kapsamında kent genelindeki kavşaklara, orta refüjlere, parklara ve yeşil alanlara etaplar halinde dikilecek. Mevsim şartlarına uygun olarak yetiştirilen çiçeklerle Antalya'nın kış aylarında da canlı ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.