Antalya\'da 210 milyon TL\'lik yağmur suyu yatırımı 6 mahalleye geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent genelinde yoğun yağışlarda yaşanan su birikintileri ve ulaşım sorunlarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 210 milyon TL maliyetle önemli bir yağmur suyu altyapı yatırımını hayata geçiriyor. "Antalya İli Merkez İlçeleri Muhtelif Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi" kapsamında Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki 6 mahallede toplam 12 kilometrelik yağmur suyu hattı yapılacak.

ASAT Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarıyla Antalya'nın değişen ve gelişen kent yapısına uygun, daha güçlü ve sürdürülebilir bir yağmur suyu sisteminin oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Hayata geçirilen yağmur suyu yatırımlarıyla, yağış sularının daha etkin şekilde toplanması ve güvenli biçimde uzaklaştırılması amaçlanıyor. Böylece yoğun yağışların ardından ortaya çıkan olumsuz görüntülerin ve vatandaşların günlük yaşamını etkileyen sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

12 kilometrelik yeni altyapı

Proje kapsamında, Muratpaşa ilçesi Gebizli, Kızılarık ve Meydankavağı mahalleleri, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi ve Kepez ilçesi Ünsal ve Fabrikalar mahallelerinde toplam 12 kilometrelik yağmur suyu hattı yapılacak. Çalışmalarda 400, 600, 800, 1000 ve 1200 milimetre çaplarında yağmur suyu hatlarının yanı sıra yağmursuyu menholleri ve su toplama yapıları da oluşturulacak.

Arapsuyu ve Kızılarık'ta çalışmalar başladı

ASAT ekipleri tarafından çalışmaların ilk etapları Konyaaltı Arapsuyu ve Muratpaşa Kızılarık mahallelerinde başladı. Arapsuyu Mahallesi'nde bin 25 metre, Kızılarık Mahallesi'nde ise 4 bin 615 metre yağmur suyu hattı imal edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgelerde yağışlar sırasında yaşanan su birikintileri ve ulaşımda meydana gelen olumsuzlukların azaltılması hedefleniyor.