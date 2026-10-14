Antalya\'da 478 personel sağanakta görevde, Demre\'de mahsur kalanlar tahliye edildi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan sarı kod uyarısının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren 478 personel ve 347 iş makinesi ile teyakkuzda bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağışa karşı ilgili tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ve İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, akşam saatlerinde yağmurun şiddetini arttırmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle ana arterlerin ve alt geçitlerin açık tutulması için ekipler yoğun çaba harcadı. Mazgallar ve su kanallarında yağış ve rüzgar nedeniyle oluşan birikintiler hızla temizlendi. ASAT ile Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentin farklı noktalarında hızlı ve etkin bir çalışma sergiledi. Ekipler gelen ihbarlara müdahale etmeyi sürdürüyor.

Demre'de ASAT ve itfaiye ekiplerinden yoğun çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de istasyonlarda 210 personel ve 183 araç ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara müdahale ederek, vatandaşların yardımına koştu. Akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış özellikle Demre'de sel ve su baskınlarına neden oldu. Demre Çevreli Mahallesi'nde Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nu su bastı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su basan okulda mahsur kalan öğrenci ve öğretmenleri tahliye etti. Ev ve seralarda yaşanan su baskınlarına da ASAT ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Çevreli Mahallesi'nde selin getirdiği çamur ve kaya parçalarıyla dolan yolları temizlemek ve açmak için de çalışmalar sürdürülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yağışın meydana getirdiği olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birim, personel ve araçlarıyla sahada görev başında olduğunu belirterek, "Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda gelen ihbar ve taleplere müdahale ediyor, vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Antalya merkez ve ilçeler dahil olmak üzere sağanak yağışın etkilediği tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.