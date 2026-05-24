Antalya\'da Bayramda İki Mevsim Yaşandı

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasını fırsat bilen kent sakinleri, öğlen saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Birkaç saat sonra bastıran yağmur, kentte birkaç saat arayla iki farklı mevsim yaşanmasına neden oldu.

Hafta sonu olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalyalılar ve kente gelen turistler, öğlen saatlerinde Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Gün içerisinde hava sıcaklığı 25, nem oranı yüzde 70, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü. Güneşin yüzünü göstermesine aldanan kent sakinleri, birkaç saat sonra ise aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmur ile şoka uğradı. Kimi vatandaşlar toparlanarak sahili terk ederken, kimileri kısa süreli yağan yağmura aldırış etmeden denize girmeyi sürdürdü. - ANTALYA