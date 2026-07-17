Antalya\'da vektörel mücadele kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak gerçekleştiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, vektörel mücadeleyi, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak gerçekleştiriyor.

Karasinek, sivrisinek ve hamam böceği başta olmak üzere haşerelerle fiziksel ve kimyasal mücadele yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Antalya ve ilçelerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekiplerce özellikle kırsal mahallelerdeki sulama havuzları ve göletlere gambusya türü balık bırakılarak biyolojik mücadele yürütülüyor.

Sinekle balıklı mücadele

Alanya'da 236 personel ve 18 araçla vektörel mücadele çalışmaları yapılırken, kırsal mahallelerde 3 kişiden oluşan ekip tarımsal sulama havuzlarına gambusya balıklarını bırakarak sivrisineklerin üremesinin önüne geçiyor. Biyolojik mücadele yöntemiyle hem sular temiz kalıyor hem de çevre, doğa ve canlılara zarar verilmemiş oluyor.

Termal sisleme ve ilaçlama

Öte yandan, kanalizasyon ve yağmur giderleri ile çöp konteynerlerine de termal sisleme ve ilaçlama yapılıyor. Sahadaki ekipler zaman zaman vatandaşları da bilgilendiriyor. Çöp konteynerlerinde karasinekle mücadele çalışması yapan ekipler, geceleri de ULV araçları ile sivrisinek ve yakarca mücadelesi gerçekleştiriyor. - ANTALYA