Büyükşehir\'in hayvan ambulansı can dostların imdadına yetişiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hayvan Ambulansı ekipleri, yaralı ve acil müdahale gerektiren kedi ile köpeklerin yardımına koşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık hizmetlerine hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla hayvan ambulansı hizmetini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekipler, trafik kazası geçiren, yaralanan ya da acil sağlık desteğine ihtiyaç duyan kedi ve köpeklere müdahale ederek can dostların yaşam mücadelesine destek oluyor.

Yaralı kedi ve köpeklere hızlı müdahale

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı hayvan ambulansı ekipleri, kent genelinde gelen ihbarlar doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Trafik kazası, düşme, yaralanma ve çeşitli acil sağlık sorunları nedeniyle gelen çağrılar kısa sürede değerlendirilerek ekipler sahaya yönlendiriliyor. Yaralı, hasta ya da acil durumdaki sahipsiz kedi ve köpekler için harekete geçen ekipler, olay yerine ulaşarak hayvanların ilk kontrollerini gerçekleştiriyor. Durumu ağır olan can dostlar, ambulansla bakımevine taşınarak veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınıyor.

İhbarlar çağrı merkezi üzerinden alınıyor

Yaralı ya da acil müdahale gerektiren sahipsiz hayvanlar için vatandaşlar, 0242 332 22 33 numaralı çağrı merkezi üzerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşabiliyor. Gelen bildirimler ihbar sırasına göre değerlendirilirken, ekipler ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilerek müdahale sürecini başlatıyor. - ANTALYA