Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Kuzey Antalya İçmesuyu Tesisi İnşaatı Projesi'nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'nde yürütülen proje kapsamında, bölgedeki yeraltı su kaynaklarının içme suyu sistemine kazandırılması amacıyla inşa edilen tesisin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Antalya'nın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına cevap verecek proje kapsamında kuyu bölgesindeki inşaat işleri ile elektromekanik ekipmanların temin ve montaj çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde kuyu bölgesi su toplama hatları, yağmursuyu ve drenaj sistemleri, tesis içi ulaşım yolları, çevre koruma duvarları ve çevre düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlandı. Yatırımın en önemli bileşenlerinden biri olan 10 bin metreküp kapasiteli su toplama deposunda su biriktirme işlemlerine başlanırken, kuyu başı yapıları, klorlama binası ve idari bina imalatlarında da son aşamaya gelindi.

Sistemlerde son montajlar yapılıyor

Proje kapsamında tesisin enerji ihtiyacını karşılayacak yüksek gerilim iletim hattı, tesis içi yüksek ve alçak gerilim dağıtım sistemleri ile otomasyon altyapısının kurulumu da tamamlanma aşamasına ulaştı. Trafo köşkleri, güç trafoları, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim panoları, jeneratörler, motor sürücüleri, aydınlatma sistemleri, topraklama ve paratoner sistemleri ile CCTV ve otomasyon ekipmanlarının büyük bölümü sahaya yerleştirilirken, tüm elektrik ve mekanik sistemlerin entegrasyon çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca proje kapsamında idare tarafından temin edilen yaklaşık bin 750 metre uzunluğundaki bin 400 milimetre çapındaki çelik boruların döşenmesi de gerçekleştirildi.

Tesis devreye alma aşamasına geçecek

Sözleşme kapsamında devam eden çalışmalar doğrultusunda mekanik ve elektrik işlerinde klor dolum tankları ile jeneratörlerin montajlarının, inşaat işlerinde ise yapıların ince işçilikleri, tesis içi yollar ve giriş kapılarının tamamlanmasının ardından tesis devreye alma aşamasına geçecek. Gaz klor tanklarının temin edilmesi ve tüm sistemlerin test süreçlerinin tamamlanmasının ardından Kuzey Antalya İçmesuyu Tesisi'nden şebekeye su verilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay da proje sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Gülebay, tesisin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için sahadaki imalatların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. - ANTALYA