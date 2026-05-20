Büyükşehir'den kurban satış alanlarında ilaçlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'den kurban satış alanlarında ilaçlama

Büyükşehir\'den kurban satış alanlarında ilaçlama
20.05.2026 12:35  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanlarında sivrisinek, karasinek, pire ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama yaparak hem hayvan hem de halk sağlığını korumayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki kurbanlık satış noktalarında hayvanların ve vatandaşların uçkunlardan rahatsız olmaması için periyodik ilaçlama yapıyor. Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanlarında sivrisinek, karasinek, pire ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama uygulaması gerçekleştiriyor. Uygulamada kurbanlık satış alanında bulunan hayvanlara zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış biyosidal ürünler kullanılıyor.

"Hem hayvan hem halk sağlığı korunuyor"

Ekipler pazar alanının tamamında düzenli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken çöp ve gübre alanlarda etkin larva mücadelesi yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele ekipleri tarafından özellikle haşere oluşumunun önüne geçilmesi, kötü koku ve çevresel olumsuzlukların engellenmesi için detaylı ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Ortak kullanım alanları, hayvan satış noktaları, geçiş güzergahları ve çevresinde kapsamlı ilaçlama yapılıyor. Bayram öncesi başlayan çalışmalar, bayram süresince ve sonrasında da aralıksız devam ederek, karasinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlaçlama bayram süresince devam edecek

Özellikle Kurban Bayramı döneminde hayvansal atıkların ve sıcak havanın etkisiyle, karasinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için planlı bir çalışma yürütüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış noktalarına karasinek tuzakları ve şerit uygulamaları yapılıyor. Yetkililer, kurban atıklarının çevreye gelişi güzel bırakılması durumunda bu haşerelerin hızla çoğalabileceği uyarısında bulunarak bu nedenle bayram süresince de ilaçlama ve temizlik nöbetinin devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir'den kurban satış alanlarında ilaçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:10
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı
İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:52
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun’u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:41:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den kurban satış alanlarında ilaçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.