Antalya\'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da son iki günde peş peşe çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kaş'taki yangının 38 saati aşkın süredir devam ettiğini, Kumluca'da ise 50 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirterek, meteorolojik verilere göre fırtına ve yangın riskinin 2-3 gün daha süreceğini söyledi.

Antalya'da son iki gündür aşırı sıcaklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle peş peşe orman yangınları çıktı. Kaş, Alanya ve Kumluca başta olmak üzere kentin birçok noktasında çıkan yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve diğer kurumların ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Bazı yerleşim yerlerinde tedbir amaçlı tahliyeler yapılırken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

"Önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek"

Yangınlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Hulusi Şahin, "28 Temmuz Salı sabah 3 sularında Antalya Kaş bölgesinde ilk yangımız çıktı. Hala devam ediyor, 38 saati aştı. Sabaha karşı da Alanya'da ciddi bir yangın oldu. Ardından da çok sayıda yangınla müdahale etmeye başladık. Toplam sayıları 12'yi buldu. Bir kaç saat önce de şu anda bulunduğumuz bölgede yani Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi'nde bir yangın çıktı. Bu kadar çok yangın çıkması tabii ki tahmin ettiğimiz gibi yoğun rüzgar, kuru hava ve çok yüksek sıcaklık etki etti. Aynı anda bir çok yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Komşu illerde de olan yangınlar nedeniyle de mecburen güçlerimiz de bölmek zorunda kaldık. Mücadeleyi arkadaşlarımız fedakar bir şekilde yürütüyorlar. En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde de çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım da mümkün değildi. Onda da çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyicene düşürüldü. Artık açıkta bir alev yok. Burada ise çok ayrı noktalarda sıçradı yangın. Çünkü hamleli bir rüzgar var, yön değiştiriyor. Bunun da getirmiş olduğu hem personelimizin açısından hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini riske ediyor. Bu yüzden de 50 haneyi boşalttık. 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılmaz hale geldi. Şu anda müdahaleyi 2 uçak, 4 helikopter, 15 arasöz, 30 itfaiye aracı, 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Tabii Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Şuanda bu mücadeleye jandarma ekiplerimiz timleri ile destek veriyorlar. Hem jandarma hem de polisin TOMA'lar da burada. Hızlı bir şekilde sonuç alacağımızı umuyor. Tabii rüzgarla da doğru orantılı. Kumluca - Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının ilerlemesine göre ilerleyen saatlerde inşallah tekrardan trafiğe açmayı planlıyoruz. Burada herhangi bir yaralımız yok. Kaş'ta Elmalı Orman İşletmede görevli 3 arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadılar. Onun dışında herhangi bir yaralanmamız yok. Şuanda meteoroloji veriler fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini gösteriyor. Dolasıyla önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek" dedi.