Büyükşehir\'den toplu kullanım alanlarında ilaçlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek, hamam böceği, pire ve kemirgenlere karşı yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yoğun şekilde sürdürdüğü ilaçlama faaliyetleri kapsamında vatandaşların yıl boyunca sıklıkla kullandığı camiler, mezarlıklar ile çocuk oyun ve park alanlarında da düzenli olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Meydankavağı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ceylani, ilaçlama ekiplerinin mahallede vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ceylani, "Mahallemizde özellikle cami, mezarlık ve park gibi vatandaşlarımızın yoğun kullandığı noktalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Yağmurda, çamurda ve sıcak havada durmadan görevlerini sürdürüyorlar. Gece ve gündüz ekipleri koordineli şekilde görev yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına mahallemizde yürüttükleri ilaçlama çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA