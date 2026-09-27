Antalya'da yağmur etkisini gösterdi, sıcaklık 20,3 dereceye düştü - Son Dakika
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Antalya'da yağmur etkisini gösterdi, sıcaklık 20,3 dereceye düştü

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Antalya\'da yağmur etkisini gösterdi, sıcaklık 20,3 dereceye düştü
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Antalya'da eylül sonunda etkili olan yağışla kent merkezinde sıcaklık 20,3 dereceye düştü, nem yüzde 79'a ulaştı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yerli ve yabancı turistler yağmura rağmen şemsiyelerle dolaşmayı sürdürdü; bazıları Akdeniz ve falez manzarasını cep telefonuyla kaydetti.

Antalya'da eylül ayının son günlerinde etkili olan yağış, kente kış havası getirdi. Kent merkezinde hava sıcaklığı 20,3 dereceye kadar düşerken, Cumhuriyet Meydanı'nda yağmura yakalanan yerli ve yabancı turistler şemsiyelerini açarak gezilerini sürdürdü. Bazı turistler ise yağmur bulutlarının Akdeniz ve falezlerle oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Turizmin önemli merkezlerinden Antalya'da güneşli ve sıcak günlerin ardından yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde zaman zaman etkisini artıran yağmurla birlikte vatandaşlar ve turistler şemsiyelerine sarıldı. Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yağışa rağmen hareketlilik devam ederken, turistlerin gezilerini sürdürdüğü görüldü. Yağışla birlikte koyu bulutların kapladığı gökyüzü, Akdeniz ve falezlerle birleşerek farklı bir manzara oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki seyir noktasına gelen yerli ve yabancı turistlerden bazıları şemsiyeleri ile manzarayı seyrederken, bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Sıcaklık 20,3 derece, nem yüzde 79

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 20,3 derece olarak ölçülürken, nem oranı yüzde 79'a ulaştı. Kentte yağış miktarı 0,2 milimetre, rüzgar hızı ise saatte 10 kilometre olarak kaydedildi. Saatlik tahminlerde 18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklığın 21 derece, nem oranının yüzde 87; 21.00-24.00 saatleri arasında ise sıcaklığın 20 derece, nem oranının yüzde 94 olması bekleniyor. Her iki zaman dilimi için de gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

"Yağmurla deniz havası birleşince daha güzel oluyor"

Yağışlı havada Cumhuriyet Meydanı'nda manzarayı izleyen Abdulkadir Doğan, Antalya'nın güneşli günlerinin yanı sıra yağmurlu havalarda da ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Antalya'nın güneşli olması çok güzel ama bulutlandığı zaman da ayrı, değişik bir havası oluyor. Çok güzel bir ortam oluşuyor. Sadece turistler değil, insanlarımız da buraya geliyor. Isparta'dan, Mersin'den, Akdeniz Bölgesi'nin farklı yerlerinden gelenler var. Manzaraya baktığınızda denizi görüyorsunuz. Yağmurla deniz havası birleştiği zaman daha da güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Hava soğuk da değil. Bulutlar kapkaranlık, yağmur yağıyor ama ortaya çok güzel bir manzara çıkıyor" dedi.

"Yağmurlu havaların ayrı bir güzelliği var"

Yağmurun keyfini çıkaran bir başka vatandaş ise, "Yağmurlu havaların bence ayrı bir güzelliği oluyor. Ortalık daha sakin oluyor. Antalya'mız zaten çok güzel. Hem yurt dışından gelen turistlere hem de yerli turistlere çok güzel seçenekler sunuyor. Herkesi Antalya'ya gelip bu güzellikleri görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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