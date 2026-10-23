Antalya’da yol ve kaldırım işgallerine müdahale - Son Dakika
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Antalya’da yol ve kaldırım işgallerine müdahale

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Antalya’da yol ve kaldırım işgallerine müdahale
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Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve genel kolluk kuvvetleri ekipleriyle koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, vatandaşların yaya ve araç ulaşımını olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgallerine müdahale etti.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve genel kolluk kuvvetleri ekipleriyle koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, vatandaşların yaya ve araç ulaşımını olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgallerine müdahale etti.

Kepez Belediyesi, ilçede vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha düzenli, güvenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla denetim ve saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve genel kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen planlı çalışmalar kapsamında, farklı noktalarda kamuya açık alanların kullanımını olumsuz etkileyen unsurlara yönelik işlem yaptı. Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki Devlet Hastanesi bölgesinde gerçekleştirilen çalışmada, kayıt dışı satış yaptığı tespit edilen kişilere yönelik mevzuat kapsamında gerekli kontroller gerçekleştirildi. Ekipler tarafından satıcılara yasal uyarı ve ikazlarda bulunularak alanın tahliyesi sağlandı. Satış faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazır bulundurulan malzemeler de mevzuat çerçevesinde muhafaza altına alındı. Çalışma kapsamında satış amacıyla kullanılan üç tekerlekli aracın da imhası gerçekleştirildi. Vatandaşlardan yoğun şekilde gelen şikayetler üzerine Mehmet Akif Caddesi üzerindeki kaldırım ve yol güzergahında da çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmada, kamuya ait alanlarda işgale neden olan duba, flama, reklam tabelası ve afişler kaldırıldı. Yapılan tahliye çalışmasının ardından yol güzergahı araçların geliş ve geçişine, kaldırım güzergahı ise yayaların rahat ve güvenli kullanımına uygun hale getirildi.

Kaynak: İHA
Zabıta MüdürlüğüKepez BelediyesiYerel HaberlerAntalyaÇevreSon Dakika

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