Antalya'daki COP31'de DPÜ'nün sıfır atık sergisi 100 tasarımcıyı buluşturdu - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de DPÜ'nün sıfır atık sergisi 100 tasarımcıyı buluşturdu

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi kapsamında '100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi'ni hayata geçirdi. Sergide ulusal ve uluslararası 100 tasarımcının çalışması yer alıyor; doğal kaynakların korunması ve atıkların azaltılması hedefleniyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında hayata geçirdiği "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" projesiyle çevre bilincine sanat ve tasarım yoluyla dikkat çekiyor.

Sıfır Atık Hareketi'nden ilham alınarak hazırlanan projede, ulusal ve uluslararası 100 tasarımcının özgün çalışmaları bir araya getiriliyor. Sergiyle doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

DPÜ tarafından yürütülen projede sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak çevre duyarlılığının artırılması amaçlanıyor. Her tasarımın çevreye yönelik bir mesaj taşıdığı sergiyle, toplumsal farkındalığa katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAntalyaKütahyaGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki COP31'de DPÜ'nün sıfır atık sergisi 100 tasarımcıyı buluşturdu - Son Dakika
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