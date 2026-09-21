Antalya Elmalı\'da sağanak pazar yerini vurdu, cadde ve sokakları su bastı

Antalya Elmalı'da sağanak pazar yerini vurdu, cadde ve sokakları su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya Elmalı'da öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yüksek kesimlerden gelen sular pazar alanına ulaşınca esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı; belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Pazar alanına ulaşan sular nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Elmalı ilçesi merkezinde aniden başlayan sağanakla birlikte yüksek kesimlerden gelen sular, caddelere doğru aktı. Kısa sürede sokaklarda biriken sular vatandaşları tedirgin ederken, pazartesi günü kurulan pazar yeri de yağıştan etkilendi. Alışveriş yapan vatandaşlar ve tezgah açan pazarcılar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve birikintilerin temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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