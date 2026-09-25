Antalya Kepez\'de orman yangınına 75 yangın işçisi ve itfaiye müdahale ediyor

Antalya'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracıyla 75 yangın işçisi ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.