Antalya Kumluca'da sağanak fırtınaya döndü, hortum 2 seraya zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Kumluca'da sağanak fırtınaya döndü, hortum 2 seraya zarar verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kumluca\'da sağanak fırtınaya döndü, hortum 2 seraya zarar verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 17.30'da başlayan sağanak fırtınaya dönüştü; Mavikent Mahallesi açıklarında oluşan hortum karaya ulaşarak 2 seraya zarar verdi. İlçe merkezinde su birikintileri oluştu, araçlar trafikte zorluk çekti ve hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, denizde çıkan hortumun karaya ulaşması sonucu 2 sera zarar gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kumluca ilçesinde saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini fırtınaya bıraktı. Mavikent Mahallesi açıklarında oluşan hortum karaya ulaştı. Hortum sebebiyle iki sera zarar gördü. Hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, hortumun seralara zarar verdiği anlar da görüntülere yansıdı.

İlçe merkezinde zaman zaman su birikintilerine sebep olan yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerHava DurumuMavikentKumlucaAntalyaGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
19:23
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
19:08
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu da bahis listesinde
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
18:31
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike
Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 19:52:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da sağanak fırtınaya döndü, hortum 2 seraya zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei