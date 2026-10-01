Antalya Kumluca\'da sağanak fırtınaya döndü, hortum 2 seraya zarar verdi

Antalya Kumluca'da sağanak fırtınaya döndü, hortum 2 seraya zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 17.30'da başlayan sağanak fırtınaya dönüştü; Mavikent Mahallesi açıklarında oluşan hortum karaya ulaşarak 2 seraya zarar verdi. İlçe merkezinde su birikintileri oluştu, araçlar trafikte zorluk çekti ve hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, denizde çıkan hortumun karaya ulaşması sonucu 2 sera zarar gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kumluca ilçesinde saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini fırtınaya bıraktı. Mavikent Mahallesi açıklarında oluşan hortum karaya ulaştı. Hortum sebebiyle iki sera zarar gördü. Hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, hortumun seralara zarar verdiği anlar da görüntülere yansıdı.
İlçe merkezinde zaman zaman su birikintilerine sebep olan yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Kaynak: İHA
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