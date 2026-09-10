Antalya Manavgat'ta uydu cihazlı yeşil deniz kaplumbağası Hanzala denize bırakıldı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta uydu cihazlı yeşil deniz kaplumbağası Hanzala denize bırakıldı

Antalya Manavgat\'ta uydu cihazlı yeşil deniz kaplumbağası Hanzala denize bırakıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde rehabilitasyonu tamamlanan ve uydu izleme cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası Hanzala, Sorgun Boğaz Sahili'nde düzenlenen programla doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rehabilitasyon süreci tamamlanan ve üzerine uydu izleme cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası Hanzala, doğal yaşam alanına bırakıldı. Proje kapsamında Hanzala'nın göç yolları ve deniz çayırlarının yayılım alanlarının anlık verilerle takip edilmesi hedefleniyor.

Antalya Valiliği, Sıfır Atık Vakfı, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğinde yürütülen "Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı" kapsamında rehabilitasyon süreci tamamlanan Hanzala için Manavgat Sorgun Boğaz Sahili'nde program düzenlendi. Üzerine uydu izleme cihazı takılan Hanzala, programın ardından denizle buluşturularak doğal yaşam alanına uğurlandı. Çalışmanın, yeşil deniz kaplumbağasının uydu cihazıyla takip edildiği ilk izleme projesi olma özelliği taşıdığı belirtildi. Projeyle kaplumbağaların göç yollarının ve deniz çayırlarının yayılım alanlarının anlık verilerle izlenmesi amaçlanıyor.

"Sahillerimiz diğer canlıların da evi"

Programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, sahillerin yalnızca insanlar için değil, diğer canlılar için de yaşam alanı olduğunu söyledi. İnsanların doğal alanları kullanırken sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirten Şahin, deniz kaplumbağalarının deniz çayırlarını adeta bahçıvan gibi budadığını ve bunun balıkların yuvalaması açısından uygun ortam oluşturduğunu ifade etti. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam için Türkiye genelinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Şahin, Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmalarına da dikkat çekti.

"Antalya'dan aksiyon zamanı mesajı vereceğiz"

Antalya'nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Şahin, organizasyonun yalnızca kararların konuşulduğu bir toplantı olmadığını, alınan kararların hayata geçirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Şahin, "COP31'in ana mottosu 'Aksiyon' olarak belirlendi. Yani kararları aldık, artık harekete geçme zamanı. Antalya'dan bu mesajı vereceğiz: Aksiyon zamanı" dedi. Antalya'da çevre konusunda herkesin kendi imkanları ölçüsünde adım atması gerektiğini belirten Şahin, Manavgat'taki dumansız plaj uygulamasını örnek gösterdi. Kemer'deki Phaselis Koyu'nda 575 metrelik bariyerin devreye alınmasıyla bölgenin deniz çöplerinden arındırılmasının sağlandığını da aktaran Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin çevre alanındaki çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"Plastik atıklar canlıların yaşam alanlarını tehdit ediyor"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise sıfır atık yaklaşımının yalnızca atıkların ortaya çıktıktan sonra yönetilmesinden ibaret olmadığını söyledi. Doğayla uyumlu bir anlayışın önemine vurgu yapan Ağırbaş, dünyayı gelecek nesillere ve diğer canlılara daha iyi bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Deniz kaplumbağalarının yaşamını korumak ile plastik atıkların azaltılması arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu belirten Ağırbaş, denize ulaşan plastiklerin canlıların yaşam alanlarını tehdit ettiğini söyledi. Ağırbaş, Antalya'nın kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, Hanzala'nın uyduyla izlenmesini sağlayan çalışma dahil çevre projelerinin COP31'de dünyaya iyi uygulama modeli olarak anlatılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Hanzala, Sorgun Boğaz Sahili'nde denize bırakılarak doğal yaşam alanına uğurlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya Manavgat'ta uydu cihazlı yeşil deniz kaplumbağası Hanzala denize bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta uydu cihazlı yeşil deniz kaplumbağası Hanzala denize bırakıldı - Son Dakika
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