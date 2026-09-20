Antalya Manavgat\'ta yangında kül olan kargılar 3 hafta sonra köklerinden filizlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 Ağustos'ta çıkan yangında tamamen yanan yol kenarındaki kargılar, aradan geçen 3 haftanın ardından yeniden filizlenerek büyümeye başladı. Yangının ardından siyaha bürünen bölgede yeşeren kargılar dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Yangın, 29 Ağustos 2026 tarihinde Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi sınırlarında bulunan Titreyengöl mevkiinde meydana geldi. Bölgede çıkan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra çevrede bulunan otellerin çalışanları da müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Boğaz Mendirek yolu kenarında bulunan kargılar alevlerin arasında kalarak tamamen yandı.

Yangının ardından yol kenarındaki kargıların bulunduğu alan siyaha bürünürken, aradan geçen yaklaşık 3 haftalık sürede dikkat çeken bir değişim yaşandı. Yangında toprak üstündeki bölümleri tamamen yanan kargılar, köklerinden yeniden filizlenmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yeşil sürgünler, yangından geriye kalan yanmış kargıların arasında yükseldi.

3 haftada yeniden yeşerdi

Arsız ve istilacı bir tür olarak bilinen kargı bitkisinin yangından yalnızca 3 hafta sonra yeniden filizlenerek büyümeye başlaması görenleri şaşırttı. Yangının hemen ardından siyaha bürünen yol kenarında yeşil sürgünlerin ortaya çıkmasıyla bölgenin görüntüsü de değişmeye başladı.

Yangından geriye kalan yanmış kargılar ile aralarından yükselen yeni filizler aynı karede görüntülenirken, kargıların kısa sürede yeniden yeşermesi dikkat çekti.