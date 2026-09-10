Antalya Serik'te yangında iki kuzen oğlaklarını sırtlarında taşıyarak kurtardı - Son Dakika
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Antalya Serik'te yangında iki kuzen oğlaklarını sırtlarında taşıyarak kurtardı

Antalya Serik\'te yangında iki kuzen oğlaklarını sırtlarında taşıyarak kurtardı
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Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınında 12 yaşlarındaki iki kuzen, dumandan etkilenip yürümekte zorlanan oğlaklarını metrelerce sırtlarında taşıyarak güvenli alana ulaştırdı. Yangında 3 ev küle dönerken, kuzenlerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında, 12 yaşlarındaki iki kuzen, yangın sırasında yürümekte güçlük çeken "Sarıkız" adlı oğlaklarını sırtlarında taşıyarak güvenli alana ulaştırdı. İki kuzenin merhamet dolu mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sarıabalı Mahallesi'nde Pazartesi gece saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. 3 evin küle döndüğü, çok sayıda sera ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangın söndürülürken, o anlarda kameralara yansıyan bir görüntü, yürekleri ısıttı.

Yangın esnasında jandarma ve itfaiye ekipleri evlerin tahliyesine başlamıştı. Gökyüzünü yoğun duman tabakasının kapladığı, herkesin panik içinde güvenli bölgelere kaçışmaya çalıştığı yangın alanında mahallede yaşayan 12 yaşlarındaki iki kuzen Furkan Aslan ve Feyzi Fırat Aksay, örnek bir davranışa imza attı. Ahırlardan çıkarılan hayvanlar arasında bulunan ve dumandan etkilenerek yürümekte zorluk çeken bir oğlağı fark eden iki kuzen oğlağı metrelerce sırtlarında taşıdılar.

"Yarısına kadar kuzenim taşıdı, yarısına kadar ben"

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran ve takdir toplayan olayın ardından konuşan Furkan Aslan, "Yangın çıkmıştı, sabah hiç uyumadık. Yangın ahıra doğru çoğalınca koşup malları dışarı çıkartmaya başladık. İnekleri kamyona yükledik, buzağıları da ovaya saldık. Kuzuları tam mezarlığın oraya getirdiğimizde oğlak dumandan etkilenmiş durumdaydı. Oğlağı hemen sırtına ilk önce kuzenim Feyzi Fırat almıştı. Sonra o yorulunca da ben aldım. Dumandan ahıra kadar sırtımda götürdüm. Biraz ağırdı, bacaklarım acıdı ama keçi ve koyunların sütünü içtiğim için gönlüm el vermedi. Yokuşu beraber çıkarttık, biraz yıkadıktan sonra oğlak kendine gelip iyileşti" diye konuştu.

Yangın felaketinde torunun mücadelesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Ayşe Çelenker, "O anda yangından dolayı kaçmak zorunda kaldık, keçileri aşağıya doğru kovaladık. Keçinin biri hastalanınca torunum arkasına alıp omuzlayarak eve getirmek zorunda kaldı. Bizim kardeşlerim de zamanında pehlivanlık yapmıştı, gene yeğenimin biri, kardeşimin oğlu da şimdi yapıyor. Torunumun bu gücü, merhameti oradan geliyor" ifadesini kullandı.

"Onu çok seviyorum"

Olayı anlatan kuzenlerden Fevzi Fırat Aksay (12), "Hayvanları otlatmaya başlamıştım. Dönüşte oğlağım rahatsızlandı. Kuzenimle beraber sırtıma alıp getirdim. Yıkadık, tedavi ettik şimdi iyileşmeye başladı. Çok izlemişler görüntüyü, 'iyi çocuk' demişler. Ben oğlağımı çok seviyorum. Adı sarı kız" dedi.

Kaynak: İHA

Antalya, Yaşam, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya Serik'te yangında iki kuzen oğlaklarını sırtlarında taşıyarak kurtardı - Son Dakika

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