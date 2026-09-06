Antalya Serik'teki orman yangınını söndürmek için 5 uçak ve 13 helikopterle müdahale sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale ediliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz ve 450 personel alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
Antalya'nın Serik ilçesi'nde orman dışı alanda başlayan ylangına müdahale ediliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ile yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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