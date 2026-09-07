Antalya Serik'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, 160 hektar zarar gördü - Son Dakika
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Antalya Serik'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, 160 hektar zarar gördü

Antalya Serik\'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, 160 hektar zarar gördü
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Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda dün çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. 160 hektar alanın zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Dün, gündüz saatlerinde Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkiinde orman dışı alanda çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. İlk etapta 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 600'a yakın personelin söndürme çalışmalarına katıldığı yangında şuana kadar 160 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya Serik'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, 160 hektar zarar gördü - Son Dakika

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