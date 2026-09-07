Antalya Serik'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, 160 hektar zarar gördü
Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda dün çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. 160 hektar alanın zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
Dün, gündüz saatlerinde Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkiinde orman dışı alanda çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. İlk etapta 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 600'a yakın personelin söndürme çalışmalarına katıldığı yangında şuana kadar 160 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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