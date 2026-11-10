Antalya Valiliği COP31 için D-400'de ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirdi - Son Dakika
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Antalya Valiliği COP31 için D-400'de ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirdi

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Antalya Valiliği, COP31 süresince D-400 ve etkinlik güzergahlarında trafik tedbirleri uygulayacak. Ağır tonajlı araçların girişi kısıtlanacak, ticari araçlar belirlenen saat ve hatlar dışında bu yolları kullanamayacak; sürücülerden toplu taşımayı tercih etmeleri istendi.

Antalya Valiliğince, COP31 kapsamında trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla D-400 Karayolu ve etkinlik alanına bağlanan güzergahlarda çeşitli trafik tedbirleri uygulanacak.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) süresince, D-400 Karayolu ve bağlantılı güzergahlarda trafik düzenlemeleri uygulanıyor. Bu kapsamda, ağır tonajlı ve ticari araçların kullanımına yönelik kısıtlamalar ile alternatif ulaşım güzergahları ve sürücülerin uyması gereken kurallar belirlendi. Trafik talimatlarında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların zorunlu haller dışında D-400 Karayolu'nu ve COP31 etkinlik alanına çıkan/bağlanan ana arterleri kullanmamaları, alternatif kent içi güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur. Tüm sürücülerin yönlendirici trafik işaret/işaretçilerine, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan anlık uyarı ve talimatlara eksiksiz uymaları gerekmektedir. Trafik yükünü hafifletmek adına hususi araç kullanımı yerine öncelikli olarak toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kamyon, çekici, tır ve benzeri ağır tonajlı araçların COP31 etkinlik sahası güzergahı ile D-400 Karayolu'nun ilgili kesimlerine girişi konferans süresince kısıtlanmış/yasaklanmıştır. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçların belirtilen koridorlarda oluşturabileceği yoğunluğu önlemek amacıyla, kolluk kuvvetlerince belirlenen saat ve alternatif hatlar dışında bu güzergahları kullanmalarına izin verilmeyecektir.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, D-400 Karayolu ve bağlantı yollarında gerekli denetim, kesinti ve yönlendirme noktalarını oluşturacak; ağır tonajlı ve kısıtlanan ticari araçların yasaklı bölgelere girmesini engelleyerek cezai ve idari işlemleri uygulayacaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Toplu taşıma sefer sayılarını ve kapasitelerini artırarak vatandaşların toplu taşımaya yönlendirilmesini destekleyecek, kavşak ve sinyalizasyon düzenlemelerini anlık trafik akışına göre optimize edecektir. İl Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, kısıtlanan yollar, alternatif güzergahlar ve trafik uyarılarının basın, yayın ve dijital mecralar aracılığıyla kamuoyuna anlık olarak duyurulmasını sağlayacaktır."

Talimat esaslarına aykırı hareket edenler, yönlendirmelere uymayan veya kısıtlanan güzergahlara izinsiz giriş yapan araç sürücüleri hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacağı da bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Valiliği COP31 için D-400'de ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirdi - Son Dakika
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