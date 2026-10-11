Aperlai'de atıklara tepki gösteren Nevzat Çevik, 'Nasıl bir sahipsizlik bu' dedi. - Son Dakika
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Aperlai'de atıklara tepki gösteren Nevzat Çevik, 'Nasıl bir sahipsizlik bu' dedi.

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Aperlai\'de atıklara tepki gösteren Nevzat Çevik, \'Nasıl bir sahipsizlik bu\' dedi.
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Kaş ile Kekova arasındaki Likya liman kenti Aperlai'yi ziyaret eden Prof. Dr. Nevzat Çevik, antik kent çevresindeki atık yığınlarına tepki gösterdi. Çevik, bölgedeki işletmeleri ve ziyaretçileri 'Nasıl bir sahipsizlik bu' sözleriyle eleştirdi.

Antalya'da, rıhtımı ve bazı yapı kalıntıları su altında bulunan Likya liman kenti Aperlai'yi ziyaret eden Prof. Dr. Nevzat Çevik, çevreye bırakılan atıklara tepki gösterdi. Çevik, "Nasıl bir sahipsizlik bu" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Kaş ile Kekova arasında bulunan Aperlai Antik Kenti'ne yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından fotoğraflar ve değerlendirmeler paylaştı. Birkaç yıldır gitmediği antik kentte çevreye bırakılan atıklara dikkat çeken Çevik, bölgedeki işletmeleri ve ziyaretçileri eleştirdi. Likya liman kentlerinden Aperlai'de surlar, hamam ve kilise kalıntıları ile çok sayıda Likya lahdi bulunuyor. Kentin rıhtımı, rıhtıma ait binalar ve yakınındaki yapıların kalıntıları ise günümüzde su altında yer alıyor. Ziyaretine ilişkin Çevik, "Bugün dünya güzeli Aperlai'yı ziyaret ettik. Birkaç yıldır gitmiyordum. Gitmez olaydım. Ucube işletmeler. Her yer çöplük. Her yer atık dolu. Nasıl bir sahipsizlik bu" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere ve işletmelere tepki

Bölgeye Likya yürüyüşçüleri ve doğaseverlerin de gittiğini belirten Çevik, "Daha kötüsü bu gibi gözden Irak yerlere Likya yürüyüşçüleri ve doğaseverler gibi hassas kimseler gidiyor. Gitarlı ateş çevresi gece oturmaları tüm atıklarıyla duruyor" sözlerine yer verdi. Bölgede hizmet veren işletmelerin çevresindeki kirliliği ve ortalığa terk edildiğini belirttiği atık tekneleri de eleştiren Çevik, paylaşımını, "Yine kararımı güncelliyorum. Bunca cenneti henüz hak etmiyoruz. Tüm çöplük resimlerini paylaşmak bile içinden gelmedi. Gözden Irak gönülden ve yasalardan uzak, üzgünüm" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatNevzat ÇevikGüncelLikyaÇevreSon Dakika

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