Ardahan Hanak'ta yiyecek arayan yalnız kurt, dronu fark edince kaçıp gözden kayboldu - Son Dakika
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Ardahan Hanak'ta yiyecek arayan yalnız kurt, dronu fark edince kaçıp gözden kayboldu

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde arazide yiyecek arayan yalnız kurt, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Çekim sırasında dronu fark eden kurt, bulunduğu noktadan hızla uzaklaşarak bir süre sonra gözden kayboldu.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde arazide yiyecek arayan yalnız bir kurt, dron kamerasıyla görüntülendi.

Hanak ilçesinde arazide tek başına dolaşan kurt, dronla görüntülendi. Havadan yapılan çekim sırasında dronu fark eden kurdun kaçmaya başlaması dikkat çekti. Doğal yaşam alanında kaydedilen görüntüler, yaban hayvanlarının insan kaynaklı araçlara karşı verdiği tepkileri bir kez daha gündeme getirdi.

Havadan yapılan çekim sırasında dronu fark eden kurt, kısa süre sonra bulunduğu noktadan uzaklaşmaya başladı. Arazide hızla ilerleyen hayvan, bir süre kaçtıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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