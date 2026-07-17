Ardahan Ovası'nda Yaz Güzellikleri - Son Dakika
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Ardahan Ovası'nda Yaz Güzellikleri

17.07.2026 10:49
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Yazın renk cümbüşüyle Ardahan ovası, havadan görüntülerle eşsiz manzaralar sunuyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğanın tüm renklerini üzerinde taşıyan Ardahan ovası, havadan görüntülenen eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı.

Kentin dört bir yanını saran canlı renkler, yaz mevsiminin tüm güzelliklerini gözler önüne sererken, gökyüzünden kaydedilen görüntüler bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Mavi gökyüzüyle bütünleşen yeşil vadiler ve rengarenk bitki örtüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Doğal güzellikleri, serin yaylaları ve temiz havasıyla her mevsim ilgi gören Ardahan, özellikle yaz aylarında fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Havadan kaydedilen görüntüler, bölgenin turizm potansiyelini de gözler önüne sererken, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ardahan, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ardahan Ovası'nda Yaz Güzellikleri - Son Dakika

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