Ardahan'da yüksek rakımlı dağlık alanlara yağan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı. Dağların zirvelerinde oluşan kar manzaraları, bölgeye adeta kışın ilk güzelliğini taşıdı.

Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı dağların zirvelerine yağan kar, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dağların doruk noktaları beyaza bürünürken, karla kaplanan yamaçlar ve çevredeki doğal alanlar eşsiz manzaralar oluşturdu.

Özellikle Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde, Ilgar dağı ve Arsiyan dağı ve çevresinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa adeta beyaz bir örtüye büründü.

Kışın habercisi beyaz zirveler

Kar yağışının oluşturduğu manzaralar, bölge halkı için kış mevsiminin yaklaştığını gösteren önemli işaretlerden biri oldu. Dağların zirvelerinde biriken kar, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha ortaya çıkarırken, bölgenin dört mevsim farklı güzelliklere sahip olduğunu da gözler önüne serdi.