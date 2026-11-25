Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşanan heyelan yüzünden Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü arasındaki grup yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü arasındaki ulaşımı sağlayan grup yolunda küçük çaplı bir heyelan oluştu. Edinilen bilgiye göre, yamaçtan kopan toprak kütlesi yolu kapatınca güzergâhta ulaşım durdu. İhbarın ardından ilgili ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi. Ekiplerin, ulaşıma kapanan Tunca-Bayırcık grup yoluna kısa süre içinde müdahaleye başlayacağı ve yapılacak çalışmaların sonunda yolun yeniden trafiğe açılmasının beklendiği bildirildi.