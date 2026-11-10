Arguvan Çiftlik Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin girişimiyle 2 bin ağaç dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arguvan Çiftlik Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin girişimiyle 2 bin ağaç dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arguvan Çiftlik Mahallesi\'nde mahalle sakinlerinin girişimiyle 2 bin ağaç dikildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin girişimiyle 2 bin ağaç toprakla buluşturuldu. Ağaç dikimi ve sulama çalışmalarına Arguvan Belediyesi destek verdi; dernek temsilcileri de katkılarından dolayı Belediye Başkanı Ersoy Eren'e teşekkür etti.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde mahalle sakinlerinin girişimiyle 2 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Arguvan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasıyla mahallenin yeşil alanlarının artırılması hedeflendi. Ağaç dikimi ve sulama çalışmalarına Arguvan Belediyesi de destek verdi.

Çalışmaya sağlanan destek dolayısıyla Çiftlik Mahallesi Dernek Başkanı Mehmet Uçar ve Yönetim Kurulu Üyesi Aliseydi Ay, Belediye Başkanı Ersoy Eren'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Ersoy Eren, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Arguvan bırakılması açısından ağaçlandırma çalışmalarının önem taşıdığını belirterek, belediye olarak çevreye yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Dernek Başkanı Mehmet Uçar ve Yönetim Kurulu Üyesi Aliseydi Ay ise dikilen 2 bin ağacın korunması ve sulanmasının önemine dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Başkan Eren'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerSivil ToplumBelediyeÇiftlikArguvanMalatyaGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
16:33
RAMS Park’ın son hali taraftarı isyan ettirdi
RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:47:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Arguvan Çiftlik Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin girişimiyle 2 bin ağaç dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android