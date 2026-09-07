Arhavi\'de yerleşim alanına inen ayı, bir evin kapısına kadar yaklaştı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yerleşim alanına inen ayının bir evin kapısına kadar geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arhavi ilçesine bağlı Ulaş Köyü'nde meydana geldi. Yerleşim alanına inen ayı, Ali Gülşen'e ait evin çevresinde dolaştıktan sonra kapıya kadar yaklaştı. Evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, ayının bir süre çevreyi kontrol ettiği görüldü. Ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolan ayı, köy sakinlerinde endişeye neden oldu.