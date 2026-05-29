Arıcılıkta Bahar Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arıcılıkta Bahar Coşkusu

Arıcılıkta Bahar Coşkusu
29.05.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bol yağışlar arıları coşturdu, sezonun bereketli geçeceği belirtiliyor. Oğul verme arttı.

Bol yağışlı geçen günlerin ardından tabiatla birlikte arılarda coştu. Yeşilliğin ve çiçeklerin her çeşidinin rengarenk güzelliklerini sergilediği bugünlerde arı yetiştiricileri sezonun çok güzel geçeceğinin işaretlerinin görüldüğünü belirtti.

Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Buldan'da arıcılık yapan Hakan Aytekin, geçtiğimiz yıl neredeyse hiç görülmeyen arılarda oğul verme işleminin bu yıl çok sayıda görüldüğünü belirtti. Eşiyle birlikte arı yetiştiriciliği yapan Hakan Aytekin, baharla birlikte hem kendilerinin hemde arılarının yüzlerinin güdlüğü ifade etti.

Oğul verme olayının tıpkı ailelerde çocuk sayısı fazlalaştıkça ayrı evlere taşınıldığını, bunun arıcılıktada görüldüğünü belirterek " Buldan'da olduğu gibi ülkemizin pek çok bölgesinde yağışlar güzel oldu. Yağışlar doğada büyük bir canlılığın oluşmasını, çok sayıda çiçek oluşmasını sağladı. Bu sayede arılarımız çok güzel nektar ve polen akımını oluşturdu. Ayrıca arılar oğul verme eğilimine girdi. Arılar çoğaldıkça ağaçlarda yeni koloniler oluşturmaya başladı. Akademisyen arkadaşlar dışarıda oğul verdirmeyi uygun görmese de, biz geleneksel olarak arı yetiştiriciliği yapmaktayız. Dışarıda uygun ortam oluştuğunda arı kendi doğası gereği oğul yapıyor. Geçen yıl uygun ortam olmadığı için üç yüzün üzerinde koloniden yedi veya sekiz tane kraliçeyi değiştirmeye yönelik arılar oğul verdi. Bu yıl kolonilerimizin neredeyse tamamı uygun ortam olduğu için oğul verdi. Bunu tüm arı yetiştiricisi arkadaşlarımız görmekteler. Hayvanlar kendi iç güdüleriyle bunu yapmaktalar. Kendi hallerine bırakmak lazım. Biz insan eliyle bölmektense arıların kendilerini bölmelerini daha sağlıklı buluyoruz. Arının böldüğünü hiçbir arıcı bölemez. Arı dışarıda nektarı, poleni göremezse oğul vermez. Yavruyu hiçbir şekilde yaptıramazsınız. Dışarıda akım yoksa arı oğul vermez, buna meyletmez. Şu anda kışın ki kayıplarımızı kovanlarımıza dolduruyoruz. Sezonun tüm arıcı arkadaşlara bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Arıcılıkta Bahar Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:50:29. #7.12#
SON DAKİKA: Arıcılıkta Bahar Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.