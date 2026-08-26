Artabel Gölleri'nde Çirkin Manzara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artabel Gölleri'nde Çirkin Manzara

Artabel Gölleri\'nde Çirkin Manzara
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal güzellikteki kayalara yazılan sprey boyalar, doğaseverlerin tepkisini çekti.

Gümüşhane'nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda kayaların üzerine sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekti.

Torul ilçesinde bulunan ve her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlayan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda, 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur Gölü çevresindeki kayaların mavi sprey boyayla boyandığı görüldü.

Kayaların üzerine "TEKSAS" ve "BURSASPOR" ifadelerinin yanı sıra çeşitli rakamların da yazıldığı görülürken, yazıların kim veya kimler tarafından yazıldığı bilinmiyor.

Doğaseverlerin ulaşmak için zorlu parkurları aştığı Ahtabur Gölü çevresindeki görüntü tepki çekerken, kayalara yazılan ifadelerin futbol taraftarlığıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Kişisel bir aidiyeti göstermek amacıyla doğal kayaların üzerine sprey boya ile yazı yazılması, bölgenin doğal görünümünü bozarken çevre ve görsel kirliliğe de neden oldu.

Çirkin manzarayla karşı karşıya kalan doğaseverler, Artabel Gölleri gibi doğal alanların herkesin ortak değeri olduğuna dikkat çekerek, ziyaretçilerin doğaya kendi izlerini bırakmak yerine bu alanları koruması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Artabel Gölleri'nde Çirkin Manzara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Zelenskiy’den Erdoğan’a Bağımsızlık Günü teşekkürü Zelenskiy'den Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Sadece hakkını istemişti 4 çocuk babası cinayete kurban gitti Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin kader maçının kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti

10:26
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme Roma ek test istedi
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
10:03
Kayseri’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
09:53
Eski Bakan Denizolgun’un ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yastıkla boğulmuş olabilir
Eski Bakan Denizolgun’un ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yastıkla boğulmuş olabilir
09:45
Bu sene kıyamet kopacak Galatasaray’dan Leao bombası
Bu sene kıyamet kopacak! Galatasaray'dan Leao bombası
09:35
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife’nin son sözleri
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 10:28:00. #7.13#
SON DAKİKA: Artabel Gölleri'nde Çirkin Manzara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement