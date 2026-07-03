Artabel Gölleri'nde Yaz ve Kış Buluşuyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, temmuz ayında da karla kaplı zirveleri, gürül gürül akan dereleri ve rengarenk çiçekleriyle kendine hayran bırakıyor.

Avrupa'nın birçok bölgesi sıcak hava dalgasının etkisi altında kavrulurken, Gümüşhane'nin yüksek rakımlı zirvelerinde kışın izleri yaşamaya devam ediyor. Önceki yıllara göre daha yoğun geçen kış mevsiminin ardından kar örtüsünü hala koruyan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, temmuz ayında bile beyaz ve yeşilin buluştuğu etkileyici görüntülere sahne oluyor. Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen tabiat parkında, karla kaplı zirvelerden süzülen suların oluşturduğu dereler gürül gürül akarken, karların arasından yükselen rengarenk çiçekler görsel şölen sunuyor. 3 bin metreyi aşan zirveleri, berrak sularıyla dikkat çeken 20'den fazla buzul gölü, zengin yaban hayatı ve endemik bitki türleriyle öne çıkan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Karadeniz'in en etkileyici doğal alanları arasında yer alıyor. Sessizliği, temiz havası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine şehir hayatının stresinden uzaklaşma fırsatı sunan bölge, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için de eşsiz kareler vadediyor.

Doğa tutkunu Mehmet Akif Yılmaz tarafından havadan dronla görüntülenen tabiat parkında karla kaplı zirveler, masmavi buzul gölleri ve yemyeşil vadilerin oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor. - GÜMÜŞHANE