Artvin'de dağcı Osman Demir, 3 bin 428 rakımlı Karçal Dağı'nı dronla görüntüledi - Son Dakika
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Artvin'de dağcı Osman Demir, 3 bin 428 rakımlı Karçal Dağı'nı dronla görüntüledi

Artvin\'de dağcı Osman Demir, 3 bin 428 rakımlı Karçal Dağı\'nı dronla görüntüledi
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Artvin'de profesyonel dağcı Osman Demir, 3 bin 428 rakımdaki Karçal Dağı'nın zirvesini dronla görüntüledi. Demir, daha önce ayrıntılı çekim yapılmadığını belirterek dağın sarp kayalıklarını, yaylaları ve sisle kaplanan vadileri kaydetti.

Artvin'de profesyonel dağcılar 3 bin 428 rakımdaki Karçal Dağı'nı dronla görüntüledi. Zirvenin eşsiz manzarası ve sis denizi izleyenleri hayran bıraktı.

Artvin'in Borçka ve Şavşat ilçesi sınırlarında yer alan 3 bin 428 metre yüksekliğindeki Karçal Dağı'nın zirvesi, profesyonel dağcı Osman Demir tarafından havadan görüntülendi.

Bölgeye gerçekleştirdiği tırmanışın ardından zirveye ulaşan Demir, Karçal Dağı'nın daha önce ayrıntılı şekilde görüntülenmediğini belirterek dronla geniş açılı çekimler yaptı. Görüntülerde dağın sarp kayalıkları, çevresindeki yaylalar ve sisle kaplanan vadiler yer aldı.

"Karçal Dağı'nın güzelliklerini daha kapsamlı göstermek istedik"

Tırmanış hakkında bilgi veren Osman Demir, "Daha önce dağcı arkadaşlarımız buraya birçok kez tırmandı ve zirveye ulaştı. Ancak yapılan fotoğraf ve video çekimleri çok ayrıntılı değildi. Bu nedenle Karçal Dağı zirvesinin daha kapsamlı görüntülerini almak amacıyla buradayız. Geniş açılı fotoğraflar, videolar ve dron çekimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Karçal Dağı'nın dağcılık faaliyetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Demir, orta zorluk seviyesindeki dağın eğitimli ve donanımlı sporcular için güzel bir rota olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Artvin'de dağcı Osman Demir, 3 bin 428 rakımlı Karçal Dağı'nı dronla görüntüledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de dağcı Osman Demir, 3 bin 428 rakımlı Karçal Dağı'nı dronla görüntüledi - Son Dakika
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