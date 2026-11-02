ASAT Antalya genelinde yağmur suyu hatlarını kombine araçlarla temizliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ASAT Antalya genelinde yağmur suyu hatlarını kombine araçlarla temizliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASAT Antalya genelinde yağmur suyu hatlarını kombine araçlarla temizliyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent genelinde yağmur suyu hatları ve mazgallarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kombine araçlarla tıkanıklıkları giderirken mazgallarda biriken atıkları temizliyor; amaç yağışlarda suyun güvenli tahliyesi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde yağmur suyu hatları ve mazgallarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağışlı havalarda suyun güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla hatlardaki tıkanıklıkları giderirken, Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri de mazgallarda biriken atık ve malzemeleri temizliyor.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, kent genelinde yağmur suyu altyapısının düzenli ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu hatları kombine araçlarla temizlenirken, saha personelleri tarafından mazgallarda da periyodik temizlik yapılıyor.

Kombine araçlarla hatlarda temizlik

ASAT ekipleri, kombine kanal temizleme araçlarıyla yağmur suyu hatlarında biriken toprak, kum, çamur ve çeşitli malzemeleri temizliyor. Hat içerisinde oluşan tıkanıklıklar yüksek basınçlı su ve vakum sistemiyle giderilerek yağmur suyunun hat içerisinde daha sağlıklı şekilde ilerlemesi sağlanıyor. Çalışmalar sırasında hatların durumu da kontrol edilerek ihtiyaç görülen noktalarda temizlik ve müdahale gerçekleştiriliyor. Böylece yağış dönemlerinde yağmur suyu hatlarının kapasitesinin etkin şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Mazgallar tek tek temizleniyor

Yağmur suyu hatlarının yanı sıra cadde ve sokaklarda bulunan mazgallarda da temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri, mazgallar üzerinde biriken yaprak, toprak, plastik ve benzeri atıkları temizleyerek suyun mazgallardan yağmur suyu sistemine ulaşmasını kolaylaştırıyor. Kent genelinde sürdürülen çalışmalarla yağmur suyu altyapısının işlevselliğinin korunması ve yağış sırasında oluşabilecek su birikintilerine karşı altyapının hazır tutulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir BelediyesiAntalya Su ve Atıksu İdaresiAntalyaGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor Taslak belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu
11:14
Büşra bebekten hala haber yok Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor
Büşra bebekten hala haber yok! Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 12:35:22. #.0.2#
SON DAKİKA: ASAT Antalya genelinde yağmur suyu hatlarını kombine araçlarla temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android