ASAT Antalya genelinde yağmur suyu hatlarını kombine araçlarla temizliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde yağmur suyu hatları ve mazgallarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağışlı havalarda suyun güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla hatlardaki tıkanıklıkları giderirken, Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri de mazgallarda biriken atık ve malzemeleri temizliyor.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, kent genelinde yağmur suyu altyapısının düzenli ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu hatları kombine araçlarla temizlenirken, saha personelleri tarafından mazgallarda da periyodik temizlik yapılıyor.

Kombine araçlarla hatlarda temizlik

ASAT ekipleri, kombine kanal temizleme araçlarıyla yağmur suyu hatlarında biriken toprak, kum, çamur ve çeşitli malzemeleri temizliyor. Hat içerisinde oluşan tıkanıklıklar yüksek basınçlı su ve vakum sistemiyle giderilerek yağmur suyunun hat içerisinde daha sağlıklı şekilde ilerlemesi sağlanıyor. Çalışmalar sırasında hatların durumu da kontrol edilerek ihtiyaç görülen noktalarda temizlik ve müdahale gerçekleştiriliyor. Böylece yağış dönemlerinde yağmur suyu hatlarının kapasitesinin etkin şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Mazgallar tek tek temizleniyor

Yağmur suyu hatlarının yanı sıra cadde ve sokaklarda bulunan mazgallarda da temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri, mazgallar üzerinde biriken yaprak, toprak, plastik ve benzeri atıkları temizleyerek suyun mazgallardan yağmur suyu sistemine ulaşmasını kolaylaştırıyor. Kent genelinde sürdürülen çalışmalarla yağmur suyu altyapısının işlevselliğinin korunması ve yağış sırasında oluşabilecek su birikintilerine karşı altyapının hazır tutulması amaçlanıyor.